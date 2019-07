Attimi di paura questa mattina a Millesimo per un incidente stradale. L'episodio si è verificato in via Trento e Trieste intorno alle ore 7.30.

Secondo quando riferito, un'automobile si è scontrata (a bassa velocità) contro un motocarro Ape del Comune. Sul posto sono intervenute due ambulanze: la Croce Rossa di Millesimo e la Croce Bianca di Carcare.

Due persone sono state trasportate in codice giallo (cautelativo) all'ospedale San Paolo di Savona.