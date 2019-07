Il savonese Davide Mosca presenta il libro "Breve storia amorosa dei vasi comunicanti" a San Lorenzo al Mare

Questa sera alle 21, a San Lorenzo al Mare, il savonese Davide Mosca presenta ‘Breve storia amorosa dei vasi comunicanti’ (Einaudi). Conducono l'incontro le ragazze del gruppo di lettura ‘Le ombre dei libri’, nell’ambito del festival ‘Due parole in riva al mare’, giunto all’8a edizione-

Il libro: “Remo e Margherita sono giovani e smarriti, imprigionati entrambi in un corpo inospitale: lui soffre di bulimia, lei è anoressica. Almeno fino a quando non si imbattono l’uno nell’altra. E scoprono che insieme ci si può salvare. Remo ha ventiquattro anni e l’ultimo trascorso è stato terribile. L’ha passato chiuso in casa, a mangiare senza sosta, ingrassando fino a superare i cento chili. Stanca della sua indolenza da fallito, la fidanzata l’ha pure lasciato. Una sera, in un bar che frequenta con dei vecchi amici, Remo conosce Margherita. Lei fa l’ultimo anno di liceo e di sera lavora nel ristorante di famiglia fino a tardi. È appassionata, curiosa, un po’ irascibile. Ed è bella, anche se pesa meno di quarantacinque chili. Quella sera cominciano a parlare e da allora non smettono piú. Passeggiano sulla spiaggia d’inverno, inseguono la luce abbagliante della riviera ligure, si aprono l’un l’altra. Pian piano si innamorano, senza mai dirselo, forse senza neppure rendersene conto. La notte di Capodanno salgono sulla bilancia per la prima volta. Lui pesa settanta, lei cinquanta. Che sia l’inizio o la fine della storia, non importa a nessuno dei due. Margherita aprí gli occhi e parve emergere da un sonno letargico, sebbene avesse dormito appena una ventina di minuti. Scivolò indietro sul sedile. – Come si fa a salvare qualcuno che non vuole essere salvato? – mi domandò a bruciapelo. – Nessuno vuole essere salvato, – mormorai e, tra tutti, pensavo a me stesso, a quanto invece lo desiderassi”.

Davide Mosca (Savona, 1979) vive e lavora a Milano, dove dirige la libreria Verso. Per Einaudi ha pubblicato Breve storia amorosa dei vasi comunicanti (2019).