Pietra, mozione del consigliere Carrara sul degrado del giardino "Parodi" in Salita al Trabocchetto

Mario Carrara, consigliere comunale del gruppo "Sara Foscolo Sindaco" presenta una mozione sul degrado del giardino "Parodi" in Salita al Trabocchetto : "Ancora sullo stato pietoso del verde pubblico comunale, cioè, come "lassismo", indifferenza e noncuranza, unite alla mancanza dei propri doveri possono mandare in malora il patrimonio comunale: lo stato di degrado del giardino "Parodi" in Salita al Trabocchetto. Questo, che portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale, é un esempio che abbiamo sotto gli occhi, corredato da eloquenti fotografie; negli altri giardini e parchi andremo, via via, a verificare".

"Abbiamo segnalato all'ufficio competente, più di una volta ed, ormai é già passato un mese, che l'impianto di innaffiamento ed irrigazione automatico, esistente nel giardino cd "Parodi" in Salita al Trabocchetto, non era attivo e, quindi, lo stato del manto erboso, senza che fosse mai innaffiato, ne avrebbe risentito, così come, pure, quello degli alberi esistenti, specialmente con l'arrivo del caldo. Ora, il caldo é puntualmente arrivato e le conseguenze sono quelle evidenti, che si vedono dalle foto: é, pressoché, seccato tutto il prato ed é in atto un processo di desertificazione".

"Lo stesso giardino presenta, inoltre, la sua insegna di "Parco pubblico", così degradata, al punto da essere ormai illeggibile. Una cosa del genere é francamente intollerabile per due ordini di ragioni:

1) Se gli impianti di innaffiamento automatici non esistessero e la cura e l'innaffiamento fossero affidati solo all'opera degli uomini, allora si potrebbe addurre, a scusante, la mancanza di personale, la mancanza di tempo di fronte ad interventi più urgenti e necessari; ecc., cioè, le "solite" scuse; ma, qui, dove gli impianti esistono e sono predisposti perché non farli funzionare? Perchè non intervenire in ogni giardino ed aiuola comunale dove ci siano piante, alberi, siepi, prati da mantenere e dove sussistano già gli impianti stessi, per controllare che funzionino? E, comunque, se si vede che tutto il verde di un giardino sta seccando, non ci si dovrebbe domandare o preoccupare sul "perché" questo accada e, sapendo che é esistente un impianto di irrigazione automatico, intervenire..? Sennò: a che cosa è servito aver speso i soldi per gli impianti di irrigazione, se poi non si fanno funzionare?".

"E non si vede che una pubblica insegna, che segnala una struttura comunale, é in forte degrado, tale da dover intervenire per restaurarla o sostituirla?

2) La cosa é stata segnalata da chi scrive, da tempo: ormai, circa un mese. Abbiamo aspettato un tempo ragionevole, poi, visto che la situazione non si risolveva da sola essa, ovviamente, degenerava progressivamente, in quanto non si faceva niente".

"É per questo che ora, vista l'inerzia e l'indifferenza di chi dovrebbe intervenire, la questione viene portata in Consiglio Comunale cosa "atto formale", perché il Consigliere di opposizione non ha altro strumento per esercitare i suoi compiti di "controllo" ed "indirizzo", se non "sollevarli" in Consiglio Comunale, anche se, come nel caso di specie, preferirebbe che si risolvessero per le vie ordinarie.

Per tutto quanto sopra, si chiede che la presente Mozione Consiliare venga discussa ed approvata nel dispositivo che segue".