Pietra, rimozione cabine telefoniche dalla passeggiata: il consigliere Carrara presenta una mozione

Mario Carrara, consigliere Comunale del Gruppo Consiliare "Sara Foscolo Sindaco" presenta una mozione consiliare: "Siamo rimasti sbigottiti quando abbiamo letto un annuncio al pubblico datato 1 luglio 2019 mentre, al momento della lettura e della conseguente fotografia, eravamo ancora al 9/6/2019. La prima foto evidenzia, in alto, la data dell'affissione: 1/7/2019 ed, in basso, la data e l'ora in cui la foto stessa é stata scattata: le 20,19 del 9/6/2019! Quindi, quest'annuncio al pubblico si basa già su un presupposto falso".

"Comunque, questo è solo un punto "accessorio", pur significativo, della presente Mozione, il cui "tema principale é costituito dal fatto, ben più increscioso, dell'annuncio della rimozione di tutto il blocco delle sei cabine telefoniche, posto all'inizio di levante della passeggiata a mare centrale, sulla copertura del torrente Maremola, piazzale De Gasperi, preannunciato per il prossimo 2 Settembre 2019 - commenta Carrara - L'annuncio reca anche l'invito, a chi ritenesse di far, invece, permanere il "telefono pubblico" attivo, evitandone la rimozione e la cancellazione, dell'invio di una PEC, entro 30 giorni dall'affissione, indicando i dati personali del richiedente, l'ubicazione della cabina e le motivazioni addotte".

"Al riguardo, ci sembra che le cabine telefoniche pubbliche, ancorché meno utilizzate rispetto al passato per la generalizzazione dell'uso dei telefoni cellulari, rappresentino, pur sempre, un servizio "pubblico", a disposizione della cittadinanza; in una città turistica come Pietra Ligure e dove sono tanti gli anziani a soggiornarvi durante tutto l'anno, un'opportunità in più a disposizione dell'utenza. Le sei cabine telefoniche su piazzale De Gasperi rappresentano l'ultima postazione telefonica pubblica nell'ambito del centro urbano".

"All'estero, ed in paesi tecnologicamente avanzati, come Svizzera, Germania, Gran Bretagna, Giappone, Cina i telefoni "pubblici" convivono e "resistono" benissimo con le più moderne tecnologie di comunicazione. Solo in Italia, in nome della "redditività" e dei costi di manutenzione delle strutture, vengono progressivamente smantellato ed eliminati. Ciò, fino alla loro cancellazione, come "servizio pubblico", definitiva - prosegue - Poiché, tuttavia, riteniamo che un tale sopraddetto servizio pubblico, per le motivazioni precedentemente enunciate, debba comunque, continuare a sussistere, specie, soprattutto in una città che fa del turismo, ormai, la sua principale risorsa economica, consideriamo giusto ed opportuno, nell'interesse della Città, che la richiesta di NON rimuovere le cabine telefoniche suddette non debba provenire tanto dalla buona volontà e dall'iniziativa estemporanea di singoli cittadini (dei quali non si sa se le richieste individuali verrebbero davvero tenute in considerazione), quanto debba provenire da un atto formale, ufficiale della Città".

"É per tutto quanto sopra che si chiede venga discussa ed approvata la presente Mozione Consiliare, nel dispositivo che segue: il Consiglio Comunale di Pietra Ligure impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a prendere immediati contatti con la TIM, firmataria dell'annuncio al pubblico di prossima rimozione del blocco di cabine telefoniche, posto sulla copertura del torrente Maremola, piazzale De Gasperi, previsto per il 2 Settembre p.v., (oltre, in ogni caso, anche secondo le formalità enunciate richieste: invio di PEC) entro e non oltre il 30 Luglio 2019, al fine di evitare e scongiurare la rimozione e la conseguente cancellazione dello stesso posto telefonico pubblico, in quanto necessario alla città di Pietra Ligure, frequentata da turisti ed, in gran parte dell'anno, da anziani" conclude Carrara.