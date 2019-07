Lettera al direttore: "Ho aspettato l’autobus della linea 2 un’ora e mezza, a piedi da corso Ricci fino a via Collodi"

“Ho preso il 2/ da Via collodi fino al supermercato Il Gabbiano, per tornare a casa dovevo aspettare la linea 2 che è la più bistrattata, ho aspettato circa un’ora e non è arrivato nessun mezzo. Ad un certo punto dopo aver aspettato un’ora e mezza sono dovuta tornare a piedi a casa in via Collodi e per una persona ipovedente non è stato per niente facile”.