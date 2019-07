Lions Club Vado Ligure Quiliano Vada Sabatia, il report di fine anno

"Siamo giunti infine al “Cambio delle Cariche”... Un anno lionistico importante durante il quale il Club si è assunto numerosi impegni e li ha portati a termine, pur essendo un Club giovane (16 anni di vita), come ha sottolineato il Presidente Giorgio De Maestri.

Dalla serata dell’amicizia che ha permesso di iniziare un percorso di collaborazione con i club della Zona, passando attraverso numerosi service: service del Tricolore, della Pace, per le nuove povertà, service dell’ambliopia, il nostro “Fiore all’occhiello” il service del “Barattolo salvavita” che in questo anno lionistico è diventato un service nazionale , il service dei “New voice” che ha visto la presentazione del libro Le Donne il loro lavoro tra affetti, gioie e problemi del nostro socio Pino Bernatl service del “Diabete ci ha visto coinvolti in una camminata a fianco degli altri club di zona e sempre con i club di zona abbiamo condiviso la serata a favore dell’Osp. San Paolo presso la sala della Sibilla. La giornata trascorsa presso i Centri Trasfusionali della nostra ASL per festeggiare la Giornata Mondiale del Donatore è stata un’occasione piena di gioia.

Il Club è stato inoltre presente a numerose manifestazioni locali dalla Sagra dell’albicocca di Vallegia,alla manifestazione di Natale nel Mondo a Valleggia al Presepe Vivente di Segno. Il Presidente G. De Maestri ha sottolineato l’impegno di alcuni soci nelle attività del Distretto come Officer. Insomma il club ha cercato di applicare il nostro motto “we serve” nel migliore dei modi. Alla serata sono presenti, oltre ai soci, graditi ospiti come Felice Rota, primo Vice Governatore del Distretto 108ia3, Supervisore GLT per l’associazione di solidarietà Lions del Distretto 108ia3, del Comitato di Gestione onlus del distretto 108ia3 e Officer distrettuale per il service "Viva Sofia", il quale ha espresso parole di ringraziamento a tutto il club e si è complimentato per avere sentito parlare di “squadra e armonia”, due parole sposate anche dal nuovo Governatore Ribet. Sono inoltre tra di noi Pierangelo Bruno, Presidente della Croce Rossa di Vado Ligure e Quiliano e Giuliano Rossi presidente della Società Cattolica di Segno.

Durante la serata il Presidente De Maestri ha consegnato al rappresentante della Croce Rossa di Vado, con la quale il nostro Club ha un “Paternariato”, il ricavato della serata del service “New Voice”. Ha poi consegnato due prestigiosi riconoscimenti, i “Melvin Jones”, a due nostre socie che si sono distinte nella loro carriera lionistica per il loro impegno".