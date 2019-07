Alassio: nuovi interventi di abbattimento delle Barriere Architettoniche

Sarà la ditta Mainetto a realizzare l'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi che l'amministrazione comunale aveva individuato nel giugno scorso. "Dopo un attento sopralluogo - spiega l'Assessore ai Lavori Pubblici, Franca Giannotta - abbiamo ritenuto di provvedere alla realizzazione di scivoli sui marciapiedi di Corso Europa, Via Gastaldi, Via Leonardo da Vinci ed in altri siti individuati sul territorio comunale".

Importo complessivo degli interventi 100mila euro di cui 75 mila per lavori a base d'asta, 3.100 per oneri di sicurezza e oltre 21 mila per somme a disposizione dell'amministrazione, residui di analoghi interventi ​e, come annunciato, prontamente reinvestiti con la medesima finalità.

"I lavori, però - spiega ancora Giannotta - partiranno a settembre al fine di non gravare sul traffico già congestionato del periodo estivo".

"L'amministrazione comunale - conclude - ritiene prioritario effettuare questo genere di intervento, creando percorsi fruibili dai diversamente abili. In questo primo anno di mandato abbiamo già progettato e realizzato numerosi interventi ed altri ancora ne realizzeremo!".​