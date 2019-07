Andora, Fabio Curto torna ad essere il responsabile della Protezione civile

Fabio Curto torna ad essere il responsabile della Protezione civile di Andora e spiega: “I ragazzi e le ragazze della Protezione Civile mi hanno chiesto di ritornare ed alla fine ho deciso di accettare. Rientro al mio posto in qualità di responsabile della squadra. Vorrei ringraziare sentitamente Alberto Petrucco per la continuità di lavoro che ha dato nel periodo nel quale mi ero assentato. Ringrazio anche tutti i volontari e mi metto a disposizione, anche delle istituzioni e del sindaco De Michelis in caso di necessità”.

Sotto la guida di Curto la Protezione Civile di Andora è cresciuta e si è distinta a livello regionale e non solo per la sua efficienza, presenza, e preparazione. Oggi, riprendendo in mano la squadra di Protezione Civile il suo obiettivo è quello di continuare il percorso di crescita già intrapreso in collaborazione con tutti i volontari e curando il dialogo con le istituzioni.