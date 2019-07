Diocesi Savona-Noli, don Giuseppe Noberasco va nell’Unità pastorale dell’Oltreletimbro

Altre importanti novità in vista per le parrocchie della nostra diocesi e in particolare per quelle savonesi. Don Giuseppe Noberasco (56 anni) lascia, dopo quasi cinque anni, la parrocchia di santa Maria Giuseppa Rossello nel quartiere di Villetta.

Lo ha annunciato lo stesso sacerdote durante un’assemblea parrocchiale, comunicando che, su richiesta del vescovo Calogero Marino, si affiancherà a don Germano Grazzini (56 anni) nell’Unità pastorale dell’Oltreletimbro comprendente le realtà di san Paolo (corso Tardy e Benech), santa Maria della Neve (Fornaci) e Santissima Trinità (Chiavella).

Don Grazzini assumerà infatti la titolarità anche di quest’ultima parrocchia al posto di don Andrea Camoirano (42 anni), che la lascerà, dopo circa un anno, perché chiamato ad altri incarichi, fra i quali la segreteria del Sinodo diocesano avviata proprio nei giorni scorsi. Don Noberasco diventerà quindi vice parroco di tutte le tre realtà, ruolo che gli permetterà di continuare nei suoi incarichi di docenza alla Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale a Milano.