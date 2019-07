Savona e Vado, nessuna spiaggia per i cani ma i padroni possono portarli negli stabilimenti: non potranno fare il bagno

Ieri è stata pubblicata l'ordinanza balneare dell'Autorità di Sistema Portuale per i territori di Savona e Vado Ligure per la stagione estiva 2019. Come già annunciato nei mesi scorsi i due territori non hanno presenti nessun tratto di arenile utilizzabile per i cani.

Il comune di Savona aveva proposto per la stagione balneare 2018 di valutare l'individuazione di un'area di litorale demaniale adibito a spiaggia libera sulla quale ammettere l'accesso con animali domestici e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale aveva individuato a titolo sperimentale, la spiaggia libera compresa tra la foce del torrente Letimbro, esclusa, e lo stabilimento balneare “Ligure” con l'opposizione dell'Enpa vista la vicinanza dell'area faunistica.