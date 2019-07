Albenga: due condanne nell'ambito del fallimento dell'Aeffe Srl

Il primo grado del procedimento relativo alla bancarotta fraudolenta nell’ambito del fallimento della società Aeffe Srl si chiude con la condanna a due anni ( pena sospesa) per gli imprenditori, Alessandro Andreis, ex assessore albenganese e Francesco Fazio. Assolta invece la madre di Andreis Franca Papaleo.

Spiega l’avvocato difensore Mauro Vannucci: “Adesso dobbiamo attendere le motivazioni della sentenza, ma sicuramente proporremo appello. Il reato contestato prevede il dolo degli imputati nella loro condotta. I miei assistiti non hanno agito con malafede e lo dimostreremo in sede di appello”.

Andreis e Fazio, secondo l’accusa, avevano prelevato del denaro dalle casse della società in crisi per investirli in un’altra società sempre gestita da loro.