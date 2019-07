Albisola, scontro auto-scooter: un uomo in codice giallo al Santa Corona

Nell'impatto, è stato il conducente della moto a riportare la peggio: soccorso dai militi della croce d'Oro di Albissola Marina, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Praticamente illesa, invece, la donna al volante della vettura che è stata comunque accompagnata per ulteriori accertamenti in codice verde al San Paolo di Savona.