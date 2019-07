Borghetto, l'appello del sindaco: "Se vi vengono sottoposti dei dispositivi per il gas sappiate che non sono obbligatori"

Appello ai cittadini di Borghetto Santo Spirito da parte del sindaco Giancarlo Canepa: "Su segnalazione di diversi concittadini e del capogruppo di Liberiamo Borghetto, Pier Paolo Villa, sono giunto a conoscenza del fatto che stanno transitando tra le case delle persone che si presentano come incaricati del controllo di dispositivi di sicurezza contro le fughe di gas. Il passaggio è annunciato mediante l'affissione di cartelli sulle porte dei condomini.

Mi sta a cuore ricordare alcuni aspetti: i prodotti che vengono presentati non sono obbligatori per legge; gli incaricati non sono inviati dal Comune; il valore monetario di questi prodotti è abbastanza contenuto, ciononostante spesso questi articoli vengono inseriti in contratti e accordi di durata pluriennale alquanto dispendiosi.

Pertanto, fermo restando che chiunque è libero di vendere il proprio prodotto al prezzo che ritiene più opportuno, sia chiaro - conclude il sindaco Canepa - che anche il potenziale acquirente, senza alcun obbligo di legge, deve essere libero di valutare in tutta serenità se dotarsene o meno. Per questo consiglio di non sottoscrivere avventatamente un contratto ma di consultarsi con un idraulico, elettricista o altro operatore tecnico di fiducia".