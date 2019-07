Lieve ritardo nelle operazioni di travaso della cisterna: circolazione ferroviaria interrotta tra Ventimiglia e Bordighera

Terminerà un pochino più tardi del previsto l’operazione di travaso della cisterna, bloccata al parco merci di Ventimiglia da ieri mattina e che ha bloccato il traffico ferroviario per tutta la notte, tra la città di confine e Bordighera.

Alcuni problemi di allestimento e la bonifica di alcune aree, infatti, hanno costretto i vigili del fuoco della provincia di Imperia e i colleghi appositamente arrivati da Milano, ad iniziare il lavoro di travaso dei 120 mila litri di Gpl poco dopo la mezzanotte. Proprio per questo le operazioni sono ancora in corso e, visto che per questioni logistiche una parte del gas non potrà essere spostato, i vigili del fuoco lo daranno alle fiamme secondo le procedure di sicurezza previste, tra pochi minuti.

Purtroppo, l’allungamento delle operazioni (svolte nella totale e massima sicurezza) non consentono la riapertura del traffico ferroviario prima delle 10, con ovvi problemi per i passeggeri. Ovviamente i pendolari che devono recarsi in Francia hanno potuto prendere regolarmente il treno mentre, per chi da Ventimiglia deve andare verso Levante, ci sono i bus ed i taxi predisposti da Trenitalia.