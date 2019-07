Andora, al via la rassegna "L’autore Racconta": incontro con Ugo Moriano

Debutta il 5 luglio, con l’incontro con Ugo Moriano, la rassegna “L’autore Racconta”, organizzata dall’associazione Culturale Poornima con il patrocinio del Comune di Andora.

Appuntamento alle ore 21.30, sulla via Aurelia nello spazio antistante la libreria Squilibri. Ugo Moriano che presenterà il suo ultimo giallo "Il segreto del confessionale". La rassegna proseguirà il 19 luglio con Davide Bergo e il 26 luglio con Erica Villa.

Lo spirito degli incontri non è centrato esclusivamente sulla presentazione di libri, ma vuole mettere in dialogo diretto scrittori e pubblico con l’obiettivo di far conoscere meglio gli autori, le loro passioni e la genesi delle loro opere. L’ingresso è libero.