Finalborgo, ai Chiostri di Santa Caterina lo spettacolo "Il figlio unico delle venti madri"

"Il figlio unico delle venti madri" è il titolo dello spettacolo che la compagnia “Gli amici di Babouche” metterà in scena presso i Chiostri di Santa Caterina di Finale Ligure Borgo, questa sera, 4 luglio alle ore 21.15 (ingresso libero).

“….Le vicende drammatizzate sono una favola ambientata in un Seicento immaginario, che si svolge in un borgo abitato da sole donne, essendo gli uomini partiti tutti per la guerra. Le donne del piccolo paese, un gruppo di suore, una famigliola composta da madre e due figlie inutilmente in età da marito e un’aristocratica con domestica, sono tra loro diverse ed inizialmente distinte in gruppi contraddistinte, ora da complicità interne, ed ora da ostilità nei confronti di cinque prostitute.

A disinnescare i battibecchi anche aspri, è il ritrovamento di un neonato abbandonato. Questa debole creatura produce immediatamente collaborazione e solidarietà protettive; crescere il bambino diventa per tutte il collante che lega la piccola società femminile….”

Prof. Roberto Trovato

Gli attori: Isabella Alonzo, Silvia Angelini, Gian Luca Avventurino, Elisa Beltrame, Franco Bonfanti, Estelle Bonvicini, Rosanna Cervone, Mariarosa Chiricò, Irene Degola, Daniela Folchi, Franca Garalti, Ivana Guiddo, Laura Inglima, Claudio Linoli, Alessia Liuzzo, Gesine Moj, Antonio Murdaca, Giada Oliveri, Maria Perez, Antonietta Rembado, Eugenio Scasso, Monica Schiavini, Enza Senatore, Carla Spinola, Jorge Alberto Thomas, Franca Timo, Elena Tura.

Assistenti di scena: Franca Garaldi, Luigi Maffioletti.

Costumi: Isabella Alonzo, Vilma Parenti.

Audio e suono: Ialo Cardente

Regia: Gloria Bardi