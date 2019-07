Sicurezza, Iwobi (Lega) nomina Emiliano Martino componente tavolo tecnico Dipartimento Immigrazione Lega

Emiliano Martino, consigliere comunale della Lega a Savona, è stato nominato membro del tavolo tecnico del Dipartimento Immigrazione e Sicurezza della Lega. A darne comunicazione è Tony Iwobi, senatore della Lega, vice presidente della Commissione Esteri di Palazzo Madama e responsabile federale del Dipartimento Immigrazione e Sicurezza della Lega: “Benvenuto Emiliano Martino e buon lavoro, come punto di riferimento sul territorio, per dare un contributo importante e portare avanti con convinzione le nostre idee su due tematiche a cuore del nostro movimento e fondamentali per tutti i cittadini, quali immigrazione e sicurezza”.