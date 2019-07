Valorizzazione itinerari e accessibilità per la transumanza: la Regione Liguria capofila del piano integrato "Cambio Via"

“In questo modo prende via un altro progetto di cui Regione Liguria assume il ruolo di capofila – spiega l’Assessore ai Parchi e biodiversità, Stefano Mai – È un altro risultato raggiunto come Regione e dei nostri uffici. In questo modo confermiamo quanta attenzione attribuiamo alla biodiversità e all’entroterra”.

Il progetto, che si intitola Cambio Via ed è inserito nell’ambito del Programma comunitario transfrontaliero Marittimo Italia - Francia 2014-2020, coinvolgerà le regioni Liguria, Toscana e Sardegna, insieme alla Corsica, e si occuperà dello sviluppo dell’entroterra con la valorizzazione delle produzioni di qualità e della zootecnia tradizionale, attraverso i percorsi della transumanza.

“Nel suo complesso il progetto ha un budget previsto di oltre 2,3 milioni di euro su una durata complessiva di 4 anni – prosegue l’Assessore Mai – Agiremo in particolare nella protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali, nonché per migliorare l’efficacia delle azioni pubbliche nel conservare, proteggere, favorire e sviluppare questo patrimonio”.

L’area coinvolta nel progetto è quella delle zone rurali dell’alto tirreno. Saranno previsti interventi per una migliore fruibilità del ricco patrimonio disponibile, un maggior coordinamento fra istituzioni, una migliore dotazione infrastrutturale e di tecnologie innovative, nonché azioni e investimenti per il miglioramento dello stato di biodiversità e la sua valorizzazione sociale ed economica a beneficio delle comunità locali.

“Puntiamo alla creazione di un'offerta naturale e culturale integrata e multidisciplinare che migliori la capacità di attrazione e la competitività dell’area – ribadisce l’Assessore Mai - La fruibilità materiale e immateriale del ricco patrimonio, verrà potenziata per testare un nuovo modello di rete ambientale che riconosca il valore economico, storico-culturale, turistico e ambientale di prodotti tradizionali, della biodiversità e dei percorsi rurali di Liguria, Toscana, Sardegna e Corsica”.

I risultati attesi sono:

la predisposizione e l’attuazione di un Piano di azione strategico di valorizzazione dei territori e delle produzioni di qualità;

l’attivazione di percorsi di governance con le popolazioni e le aziende locali per la creazione di “comunità custodi” consapevoli dei valori ambientali ed economici del loro territorio e unite nella loro attività transfrontaliera da una Carta delle comunità custodi;

la sperimentazione e il consolidamento di una metodologia per la definizione del valore dei prodotti ad alta qualità ambientale;

la predisposizione di etichettature per la zootecnia di montagna e per i percorsi della transumanza;

la raccolta di buone pratiche e azioni di coaching, formazione e la realizzazione di tutorial per una migliore imprenditorialità agricola dell’entroterra;

itinerari transfrontalieri georeferenziati;

interventi concreti per migliorare l’accessibilità materiale e l’uso di nuove tecnologie per l’accessibilità immateriale dei patrimoni. Ne beneficiano le comunità locali, le imprese del mondo rurale, le istituzioni pubbliche, i Parchi, le aree protette, e i turisti. L’aspetto innovativo risiede nella forte interazione tra le peculiarità ambientali e culturali grazie a tecniche multimediali.

Programma:

Giovedì 4 luglio ore 10/18 kick off meeting del progetto presso il Dipartimento di Architettura e Design Scuola Politecnica (DAD) dell’Università degli Studi di Genova, Sala Benvenuto.

La giornata inizierà con un workshop per inquadrare il tema in maniera omogenea cui seguirà con il Comitato di Pilotaggio vero e proprio per l’approvazione del regolamento, la presentazione regole di rendicontazione, l’organizzazione della comunicazione, la rilevazione dei referenti per attività e la programmazione delle attività future.

Venerdì 5 Luglio si terrà una visita tecnica dei partner nel territorio del Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark, con un incontro con gli attori della filiera agroalimentare del latte inseriti nel circuito “Gustosi per Natura”.