Anche Giustenice dice addio a Scott, il cane eroe dei soccorsi ad Amatrice

Scott, uno degli eroi a quattro zampe intervenuti nel 2016 ad Amatrice in occasione dei soccorsi post terremoto (ma con numerose missioni anche nel nostro territorio), aveva 13 anni. Proprio a Giustenice il cane, condotto dall’istruttore Giovanni Bozzano di Albenga, era stato tra i protagonisti del progetto educativo e di sensibilizzazione degli alunni delle scuole (organizzato dalla squadra di protezione civile e antincendio boschivo comunale di Giustenice in collaborazione con il corpo docente) al quale aveva preso parte anche il nucleo di soccorso cinofilo Liguria.

In quell'occasione (come testimonia la fotogallery a corredo dell'articolo), Scott venne impegnato in un'esercitazione conclusasi con l’attività di ricerca di un disperso. Tale esercitazione aveva così permesso agli alunni di poter ammirare le grandi qualità di colui che in breve tempo è poi diventato grande amico proprio dei piccoli allievi, che oggi si stringono con affetto all'istruttore Giovanni Bozzano ricordando un piccolo grande eroe che non c'è più.