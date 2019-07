Giovanni Busè continua ad avvistare e immortalare la fauna marina al largo di Alassio (FOTO)

Giovanni Busè al comando dell’imbarcazione del "MolaMola Dive Team" continua ad avvistare e immortalare la straordinaria ricchezza della fauna marina al largo di Alassio.

Racconta Gianni: "Siamo usciti il barca lo scorso 3 luglio e questa volta lo spettacolo è stato entusiasmante. Siamo riusciti ad avvistare diverse specie marine durante una giornata fantastica".

Non è raro avvistare delfini, tartarughe e balenottere al largo della costa ligure. Uno spettacolo mozzafiato per chiunque si imbatte in questi splendidi animali.