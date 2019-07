Partono domani i saldi estivi: tutti pronti agli acquisti

Partono domani in Liguria i saldi estivi che, lo ricordiamo termineranno il prossimo lunedì 19 agosto.

I saldi dureranno 45 giorni e saranno l'occasione per molti per poter fare qualche acquisto, magari rimandato nel tempo.

Come ogni anno, i consigli per la clientela, sono sempre gli stessi: diffidare degli sconti eccessivi, verificare che la merce non risalga a parecchie stagioni innanzi, controllare che non abbia difetti, anche se il cambio, in casi del genere, è consentito a patto di aver conservato lo scontrino mentre, è bene ricordare che sono ammessi, per il pagamento della merce in saldo, tutte le forme comprese quelle elettroniche.