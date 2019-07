Sorpresa a Cairo Montenotte, Valtteri Bottas ha visitato la cittadina valbormidese

Hanno sgranato gli occhi i numerosi appassionati di motori che ieri pomeriggio hanno riconosciuto Valtteri Bottas aggirarsi per il centro di CairoMontenotte.

Il pilota della Mercedes, secondo nel mondiale alle spalle di Lewis Hamilton, si è concesso un gelato e un rapido tour per la cittadina valbormidese prima di risalire in macchina, probabilmente diretto verso il Principato di Monaco.

Per la maggior parte dei piloti di Formula 1 si sta per tornare al lavoro dopo l'entusiasmante Gran Premio d'Austria, vinto da Max Verstappen, in attesa dell'appuntamento del 14 luglio con il Gp di Gran Bretagna, a Silverstone.