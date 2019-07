Si schianta contro un palo dopo un inseguimento da film da Ceriale ad Albenga: la polizia locale arresta un 29enne pluripregiudicato

Continuano i controlli antidroga posti in essere dalla polizia locale di Ceriale.

Diverse le pattuglie con personale in uniforme e in borghese impegnate durante il pomeriggio di oggi.

Nell'ambito di un accertamento, gli agenti hanno notato un giovane a bordo di una moto. Alla vista degli agenti l'uomo ha tentato una roccambolesca fuga tra le vie cittadine mettendo in pericolo l'incolumità degli operatori e della circolazione.

La corsa, per K.T. di anni 29, pluripregiudicato, residente in provincia di Vicenza, cittadino marocchinoè però terminata contro un palo della luce.

Fermato dalle pattuglie intervenute veniva tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente è trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando di Ceriale da dove domani mattina sarà condotto presso il Tribunale di Savona per il processo.