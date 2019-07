Collegamenti con la Croazia via Mare

Una delle mete tanto amate dai turisti è la Croazia, paese molto vicino alle coste italiane. Ogni anno arrivano sulle spiagge di questo paese centinaia di turisti in cerca di mare pulito e divertimento. Arrivare in Croazia dall'Italia non è molto difficile, infatti esistono diversi collegamenti dei Traghetti Croazia dai principali porti italiani verso i più importanti luoghi della Croazia. I porti italiani che effettuano collegamenti sono Ancona, Bari, Pescara, Cesenatico, Pesaro e Trieste.



I traghetti e navi che effettuano collegamenti dall'Italia verso la Croazia sono i seguenti:



La compagnia di navigazione SNAV effettua collegamenti dai porti d Ancona verso il porto di Spalato e l'isola di Hvar, mentre dal porto di Pescara verso l'sola di Hvar. Le partenze sono 6 giornaliere e avvengono tra i mesi di aprile fino ad ottobre. Nei mesi estivi le corse vengono intensificate per l'aumento dei turisti. La durata del viaggio è di circa 9 ore. I servizi che offre a bordo la compagnia sono davvero tantissimi, sala giochi per i più piccoli, bar, ristoranti, caffetterie, zone relax, aree comuni, zona shopping e una sala cinema. Per chi vuole riposare può decidere tra diverse tipologie di cabine oppure scegliere una comoda poltrona.



La compagnia di navigazione Jadrolinija collega l'Italia alla Croazia con diverse tratte giornaliere. Questa compagnia effettua un collegamento tutto l'anno dal porto di Ancona verso il porto di Spalato della durata di circa 9 ore. Dal porto di Bari si effettua il collegamento verso il porto di Dubrovnik con una durata di circa 11 ore sulla tratta del traghetto Bari Dubrovnik . Altri collegamenti stagionali sono dal porto di Ancona verso i porti di Zara e Stari Grad, con diverse partenze settimanali della durata di un minimo di 7 ore ad un massimo di 13 ore. Solitamente le partenze avvengono di sera. A bordo delle navi è possibile usufruire di diverse tipologie di cabine, lussuose suite oppure delle spaziose poltrone. Altri servizi utili sono, una zona giochi per i bambini, zona relax, ristoranti self service, sala cinema, bar e una pasticceria.



La compagnia Eurofast effettua dei collegamenti veloci con la nave Nautilus dai porti di Pesaro e Cesenatico verso le località di Lussino, Rab, Novalja e Rovigno. Questa tratta è attiva solo solo da maggio fino a settembre, inoltre sono previste da 2 a 7 corse settimanali. La durata del viaggio per Lussino dura circa 3 ore mezza, invece circa 5 ore se si parte da Cesenatico. Con questa nave veloce è possibile fare anche delle gite giornaliere verso Lussino, Zara e Rovigno, con rientro in serata.



La compagnia di navigazione Trieste Lines effettua collegamenti dal porto di Trieste a diversi porti della Croazia quali Rovigno, Pola e Pirano. La durata dei collegamenti varia dai 40 minuti fino ad 1 ora e mezza, in base alla destinazione.



Le compagnie di navigazione SNAV e Jadrolinija, effettuano anche l'imbarco di auto e moto, possiedono grandi garage comodi e sicuri. Le compagnie Trieste Lines ed Eurofast non dispongono di garage, per cui effettuano solamente servizio passeggeri.