A Borgio Verezzi debutta la "Escape Room in Grotta"

Le “Escape Room” sono uno dei giochi più di tendenza degli ultimi anni. Si tratta di eventi basati su strategia e abilità nei quali, rispondendo a delle domande come in un quiz, si deve portare a termine un percorso. Insomma: una sorta di videogioco, ma vissuto in luoghi reali da persone altrettanto reali!

Quindi, perché non trasportare una “Escape Room” in uno dei luoghi più magici e misteriosi che esistano, cioè una grotta?

Ci ha pensato il collettivo genovese “Evasione”, che organizza questo genere di giochi di ruolo e che può vantare già numerose collaborazioni con realtà del Ponente Ligure.

L’appuntamento, quindi, è per lunedì 15 luglio, dalle 20 a mezzanotte alle Grotte Valdemino di Borgio Verezzi, con la serata “Escape Caves”. Gruppi da due a sei persone potranno approfittare di un “pacchetto” che comprende una “escape room” della durata di un quarto d’ora più una breve visita alle grotte per coronare il tutto. La prenotazione è obbligatoria al numero: 329 2443797.

Questo è solo uno degli appuntamenti in programma per questa estate alle Valdemino: tutti i mercoledì di luglio e agosto alle 21 si potranno effettuare le visite serali, mentre un altro evento originale e interessante sarà nella serata del 4 settembre, sempre alle 21, con le “letture teatralizzate a cura dell’associazione culturale #Cosavuoichetilegga?

A luglio e agosto, inoltre, le grotte sono aperte tutti i giorni con ingressi alle 9:30, 10:30, 11:30, 15:00, 16:00 e 17:00.

Per informazioni e prenotazioni: 019 610 150, www.grottediborgio.it grottediborgiosv@libero.it