Chicchiricchì Run del Pre Meeting, domenica 7 luglio in Marina di Loano

Domenica 7 luglio, Tempo di Allenamento di Gruppo in Marina di Loano con la Chicchiricchì Run del Pre Meeting, partenza (e arrivo) ore 9 dal Molo Francheville a Loano, evento collaterale dell’importante appuntamento culturale loanese, il Pre Meeting, giunto nel 2019, alla sua quarta edizione.

La Chicchiricchì Run è, come ormai tutti sanno, l’allenamento di gruppo per eccellenza, senza classifica, senza tempo e senza premiazioni, ma con premi ad estrazione e colazione per tutti al termine, in questo caso, dei 5 km. sia per i Runners sia per i Walkers in un percorso che sarà tutto interno alla Marina di Loano, una sorta di Marina Classic anticipata (gara in programma sabato 17 agosto).

La partenza, solitamente all’alba o alle prime ore di luce, è stata posticipata alle 9.00 (iscrizioni dalle ore 8 sul Molo Francheville) per permettere a tutti…runners, walkers, famiglie con bimbi…di potervi prendere parte; un allenamento in allegria, organizzato dall’Asd RunRivieraRun in collaborazione con l’Associazione Cara Beltà e che ha nel Progetto”Socializzazione e Benessere”, l’obiettivo primario dell’associazione podistica finalese.

Iscrizioni direttamente Domenica 7 luglio dalle 8 alle 9 presso il Ragno RunRivieraRun sul Molo Francheville. Partecipazione ad offerta libera a favore del Progetto ”Socializzazione e Benessere”.