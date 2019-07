Ardenti (Lega): "Pubbliche assistenze patrimonio della comunità da tutelare e valorizzare, ma il Pd si sveglia solo ora e fa disinformazione"

“Pubbliche assistenze patrimonio sociale sul territorio da tutelare e valorizzare, ma il Pd, ancora una volta, fa solo disinformazione polemica strumentale attaccando il presidente della giunta regionale Giovanni Toti a ridosso del periodo delle ferie estive sulla base del nulla."afferma Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria - Salvini

"Mi chiedo se in tutti i mesi scorsi i colleghi del Pd siano già stati in vacanza e quindi assenti sul territorio ligure. Perché Regione Liguria, in tutti questi mesi, ha portato avanti un percorso condiviso con successo proprio con i responsabili di Anpas e Croce Rossa.

Si è trattato di un complesso, ma proficuo lavoro di confronto per valorizzare le pubbliche assistenze liguri e la loro storia, studiando insieme regole condivise per rilanciare il mondo del volontariato, spesso vittima di decisioni inesistenti, norme assenti od obsolete.

Nessuno vuole togliere i servizi alle Pubbliche assistenze e Croci rosse della Liguria.

Ricordo che l’unico rappresentante politico in Regione Liguria che si è espresso a favore dei bandi per i servizi di non urgenza è stato proprio il consigliere del centrosinistra Francesco Battistini (Rete a Sinistra) che in tal senso, a margine del caso di Italy Emergenza, anche negli ultimi mesi ha rilasciato ai media dichiarazioni molto nette e chiare” conclude Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria - Salvini