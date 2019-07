Incontro con il questore di Savona, Melis (M5S): "Discussione proficua e costruttiva su delicate questioni territoriali"

"In mattinata, ho incontrato il Questore di Savona, la dottoressa Giannina Roatta. L'incontro era programmato da tempo sia per portare i saluti del M5S all'autorità di pubblica sicurezza sia per affrontare alcune questioni che come M5S ci stanno particolarmente a cuore. Il contrasto al gioco d'azzardo patologico; la delicata questione del penitenziario di Savona, già attenzionato con interrogazioni in Aula a mia prima firma; il rispetto della legalità in tutte le realtà produttive, con particolare attenzione a quelle più a rischio; e il tema della sicurezza. Come M5S, poi, abbiamo espresso massimo sostegno alle forze dell'ordine che, grazie al loro operato, tutelano sia la legalità che la sicurezza dei cittadini".

Così il consigliere regionale Andrea Melis, che aggiunge: "È stato un incontro proficuo, che ha permesso di approfondire temi delicati cui il MoVimento ha sempre dato peso rilevante. Molti i punti condivisi e approfonditi".