Savona, 2 milioni per il nuovo polo crematorio di Zinola: i lavori inizieranno nel 2020

2 milioni e 200mila euro per il nuovo polo crematorio di Zinola. Il comune di Savona con una determina dirigenziale ha indetto la procedura di gara per la progettazione, realizzazione e gestione del polo cimiteriale. Con un anno di ritardo quindi sta per prendere vita il project financing che verrà gestito da un soggetto privato che si aggiudicherà il bando.

L’area interessata riguarderà la riqualificazione di volumi esistenti ad oggi utilizzati come magazzini, spogliatoi, officine che verranno trasformati in una sala del commiato, uffici, servizi igienici e il volume dell’area tecnologica (zona in cui saranno presenti i due forni) oltre a un ulteriore spazio dedicato a un magazzino.

Le spese saranno tutte a carico del prossimo affidatario e le offerte dovranno essere presentate entro il 19 settembre, i lavori inizieranno nel 2020.

“Finalmente il comune di Savona avrà un forno crematorio e dopo tanti anni di attesa si risolve il problema” spiega l’assessore ai lavori pubblici Pietro Santi.

Il servizio quindi, con particolare richiesta nel savonese, gestito da Ata negli ultimi anni, verrà dato in mano ad un soggetto privato come sta accadendo per la gestione da parte delle cooperative degli asili e per la stessa partecipata savonese.