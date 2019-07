Talassoterapia per gli ospiti della residenza protetta "N. S. di Misericordia" di Celle

Celle Ligure, talassoterapia per gli ospiti della residenza protetta di N.S. Di Misericordia, a renderlo possibile un progetto congiunto tra la Fondazione della Casa di Riposo e la Cooperativa “L’AltroMare”.

“Un’estate d’amare” si prefigge, appunto, l’obiettivo di stimolare le risorse fisiche e sociali degli anziani ospiti della residenza di via Boagno, inserendoli in un ambiente familiare e stimolante, come può essere il mare.

In ogni fase del progetto saranno presenti operatori qualificati della RP che si occuperanno delle singole fasi di preparazione e gestione dell’ospite ritenuto idoneo, nonché i bagnini dei lidi San Bastian e Bouffou, dislocamenti della Cooperativa “L’AltroMare”.