Nuovo orario per lo IAT di Albenga. Aperto fino alle 21,00 per andare incontro ai turisti

Albenga punta sempre di più sul turismo, sulla valorizzazione della sua realtà museale, del suo meraviglioso Centro Storico e sugli eventi estivi.

Proprio per questo motivo sin dalla stesura del bando di servizio per la gestione dell’ufficio, vinto poi dalla cooperativa Arcadia, si è deciso di andare incontro alle esigenze riscontrare e rappresentate da parte dei turisti, prolungando l’orario di apertura fino alle 21,00.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Abbiamo deciso di andare incontro, per il periodo estivo, alle esigenze che abbiamo riscontrato modificando l’orario dell’ufficio IAT. Al mattino ne abbiamo uniformato l’apertura con quella dei musei, cioè alle 10, mentre la sera l’ufficio di informazioni turistiche rimarrà aperto fino alle 21,00 con sabato e domenica tempo pieno, permettendo a cittadini e turisti di ricevere tutte le informazioni utili anche sugli eventi serali, non solo del Centro Storico, ma di tutta la città”.

Conclude il vicesindaco: “Credo che questo sia un grande risultato per la stagione estiva e un passo in avanti per la valorizzazione della nostra Città. I l prossimo obiettivo sarà sicuramente quello dell’acquisto di un montascale cingolato per garantire l’accesso ai disabili. Stiamo già lavorando in tal senso e presto procederemo con l’acquisto di questo importante strumento”.

Sottolinea il sindaco Riccardo Tomatis: "Il posizionamento dello IAT nel cuore del centro storico è stata una scelta vincente realizzata anche grazie alla collaborazione della sovrintendenza e al contributo del CLT.

Durante il periodo estivo sono tantissimi gli eventi serali che portano in centro storico moltissimi turisti che con il nuovo orario dell’ufficio informazioni turistiche troveranno modo di ricevere indicazioni sia sugli eventi stessi sia su tutte le altre possibilità che la nostra città offre.

Oggi finalmente si può dire che Albenga sia anche una città turistica."

Ricordiamo che lo sportello centrale si trova all’interno della torre civica, in piazza San Michele, accanto alla cattedrale e al municipio, una posizione strategica in grado di offrire la massima assistenza possibile ai turisti che, accedendovi hanno un primo contatto con la ricchezza del patrimonio artistico, storico e culturale della Città delle Torri potendo visitare gratuitamente il museo civico.

Il nuovo orario è:

Lunedì IAT centrale 9,30 - 13,00

Da martedì la venerdì

10,00 - 12,30

15,30 - 21,00

Sabato e domenica

10,00 - 21:00

Per info Ufficio IAT: +39 335 5366406

Ricordiamo sempre il punto informazioni della rete IAT sito in piazza del popolo, presso Caffè letterario ai giardinetti, aperto dal lunedì alla domenica dalle 6:00 alle 00:00 il cui numero telefonico è 0182 558444