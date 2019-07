Ecco tutti gli appuntamenti per questo primo fine settimana di luglio in provincia di Savona

Primo weekend di luglio. Tantissimi gli appuntamenti di ogni tipo in provincia di Savona. Ecco una carrellata.

ALBENGA - Sabato 6 e domenica 7 luglio torna ad Albenga la Grande festa della subacquea nessuno escluso, oggi all’undicesima edizione, organizzata da HSA Italia in collaborazione con Ingaunia Aqua Diving Albenga, i palombari ed incursori di Comsubin –Marina Militare Italiana, la Nato, la Guardia Costiera e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Genova con il supporto dei diving center HSA e delle associazioni del territorio e con il sostegno del Comune di Albenga.

ALBISOLA SUPERIORE - Da sabato 6 luglio a sabato 31 agosto, sulla passeggiata Eugenio Montale arriva la grande ruota panoramica. Alta 30 metri, ha 18 gondole da 6 posti ciascuna, per una capienza totale di 108 passeggeri ed è completamente rivestita di luci LED. Una grande attrazione, che è già stata ospitata in molte località liguri (Savona, Chiavari, Sanremo, Finale Ligure ed Imperia, per citarne alcune) e che quest’estate sarà ad Albisola, per offrire a turisti e cittadini un intrattenimento speciale.

ALBISSOLA MARINA - Sabato 6 luglio alle ore 21,15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina, incontro con il giornalista e scrittore Beppe Severgnini e presentazione del libro “Italiani si rimane” (Solferino). L'evento sarà moderato da Renata Barberis. In caso di pioggia incontro al coperto al Museo MUDA adiacente. Nell’ambito del Festival Parole ubikate in mare, organizzato dalla Libreria Ubik e dal Comune di Albissola Marina.

ANDORA - Sabato 6 luglio, a partire dalle 21:30 ad Andora, nella suggestiva cornice delle Rocce di Pinamare, nascerà un nuovo evento targato BNI. Si chiama “Le Bal Masqué” (tradotto: il Ballo Mascherato) e prevede un dress-code in total white. Chiunque fosse interessato a conoscere qualche dettaglio in più può contattare i numeri: 338 2105685 (Barbara Raso) oppure 346 2124816 (Fabrizio Lapenna).

BORGIO VEREZZI - Con “Banda 4.0”, il nuovo spettacolo con il quale la Banda Osiris festeggia i 40 anni di attività artistica, si apre sabato 6 luglio (ore 21.30 piazza Sant’Agostino) il Festival di Borgio Verezzi, giunto alla 53^ edizione: sarà una delle nove prime nazionali del programma che comprende undici proposte e costituisce l’anteprima teatral musicale introdotta da alcuni anni nel cartellone.

GARLENDA - È cominciata lunedì la settimana dedicata alla mitica 500 a Garlenda. Anticipando la grande festa in programma 5 a domenica 7 luglio, sono già decine gli equipaggi a zonzo per il comprensorio e che, grazie a mini-eventi esclusivi ad Arnasco, Albenga e Ortovero, hanno già avuto modo di saggiare le bellezze di quest'angolo di Ponente Ligure.

LOANO - edizione 2019 del Pre-Meeting di Loano, la manifestazione organizzata dall'associazione culturale “Cara Beltà”, dal Banco di Solidarietà “Padre Santo” di Loano e dal Comune di Loano in programma a Marina di Loano dal 3 al 7 luglio. Il Pre-Meeting di Loano anticipa il Meeting di Rimini, la kermesse organizzata dalla fondazione “Meeting per l'amicizia fra i popoli” che si tiene ogni anno ad agosto a Rimini. Il tema scelto quest'anno è: “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi” (da “Il nome” di Karol Wojtyla).

SAVONA - Sabato 6 luglio, alle ore 19.00 presso il caffè letterario Liber in Vico Spinola (parallela di via Pia), si svolgerà l'incontro "L'amore che resta, ascoltiamo una mamma e aiutiamo l'AIAS". L'evento è dedicato alla presentazione di un libro scritto da Annamaria: un'opera che vuole essere un omaggio a Michele, il suo bambino.

SAVONA – Veleggiata nel tratto di mare Savona - Bergeggi - Spotorno. Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo a bulbo con lunghezza fuori tutto superiore a 6 m, suddivise in categorie in base alla LFT. Sabato 6 Luglio ore 18.30: skipper meeting presso la sala riunioni dell’Assonautica; Domenica 7 luglio ore 10.25 motori spenti - ore 10,30 segnale di partenza della veleggiata Il tempo massimo e limite è stabilito in ore 4. Domenica 7 luglio ore 20.00: Buffet presso la sala riunioni di Assonautica Provinciale di Savona Lungomare Matteotti 1.

TOIRANO - Sabato 6 luglio si terrà a Toirano il secondo evento musicale della stagione estiva che vedrà protagonisti il Pietra Gospel Choir in collaborazione con i LivinGospel. Il concerto avrà inizio nella suggestiva piazza Libertà a partire dalle ore 21.

VARAZZE - Domenica 7 Luglio in piazza Bovani a Varazze inizia la terza edizione della rassegna letteraria "Varazze d'Autore". La scrittrice Margherita Oggero presenterà il libro "La vita è un cicles". Alle ore 21 torna, dopo il successo di ospiti e di critica degli anni scorsi, la prestigiosa rassegna letteraria estiva a cura di Mondadori Bookstore in collaborazione con il Comune di Varazze.