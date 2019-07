I "Giovani Flauti" dell'Accademia Musicale del Finale in concerto a Varigotti

Domani sera, domenica 7 luglio, alle 21:30 in piazzetta Libeccio a Varigotti si esibirà la formazione di giovani flauti dell'Accademia Musicale del Finale.

Il quartetto dei Giovani Flauti è costituito da giovani studenti che frequentano il corso di flauto presso l'Accademia Musicale del Finale, sotto la guida del M° Salvatore Scarlata. Il gruppo ha al suo attivo numerosi concerti svolti in diverse località liguri. I componenti amano definirsi "dilettanti" e amanti della musica colta; il loro "diletto" deriva dal fatto che la passione per il flauto non viene coltivata ad uso professionale, ma per pura passione!

Tuttavia, la costante attività del quartetto, legata ad una ricercata interpretazione di brani originali, di un certo "spessore", ha permesso loro di riscuotere ovunque lusinghieri apprezzamenti.

Costituiscono il Quartetto il M° Salvatore Scarlata e i suoi allievi Martina Carzolio, Iacopo Ferro, Anita Rocca.