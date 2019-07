Romanticismo e nostalgia ad Alassio con le Fiat 500 e la ex Miss Muretto

Decine e decine di 500 sono arrivate da Garlenda, (da dove oggi e domani si svolge il 36.mo Meeting) ad Alassio sfilando davanti al Muretto dove si è svolta la breve cerimonia della firma per la piastrella raffigurante l'auto Fiat 500 da apporre sul Muretto.

Per il club ha firmato il suo ideatore e fondatore Domenico Romano alla presenza di Angela Berrino, figlia di Mario, e del prosindaco Angelo Galtieri. All'improvviso passava nei pressi una bellissima signora, Fulvia Rinaldi Sanzone: riconosciuta immediatamente da Angela Berrino e Angelo Galtieri come la Miss Muretto 1961, è stata immediatamente "precettata" per essere premiata da Domenico Romano del Club 500.

Veniva issata sul Muretto e il pubblico presente l'ha applaudita facendole assaporare i momenti di gloria di quando fu eletta nell'estate di 58 anni fa. Si respirava quindi tanta aria di Gran Cagnara dei bei tempi.