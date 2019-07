Su Savonanews avevamo annunciato l'evento intitolato "Come lampare sul mare" (leggi tutti i dettagli QUI) organizzato per questa sera, sabato 6 luglio, dalla Compagnia di San Pietro di Finalmarina in collaborazione con Associazione Bagni Marini di Finale Ligure e Lega Navale di Finale Ligure.

Purtroppo, a causa del forte vento, la manifestazione è rinviata a data da destinarsi.

Su Savonanews annunceremo la data in cui l'evento sarà recuperato.