Ecco date e orari delle visite liguri di Nicola Zingaretti, segretario del Pd

Arriva a Genova e in Liguria il Viaggio per l'Italia di Nicola Zingaretti. Appuntamento lunedì 8 luglio con il segretario nazionale del Pd che nel corso della giornata visiterà alcune aziende del territorio e incontrerà i rappresentanti del mondo del lavoro per condividere idee, proposte e istanze alla base di una nuova agenda politica alternativa a quella della destra che sta mettendo in ginocchio il Paese.