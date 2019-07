L'assessore regionale Benveduti visita la filiera rinfuse di Savona

"Confronto positivo a Savona con le rappresentanze aziendali e sindacali, per capire a fondo la situazione di Terminal Alti Fondali e Funivie Spa, specializzate nella movimentazione delle merci sbarcate nel porto savonese sino ai parchi deposito di San Giuseppe di Cairo. La specificità di Italiana Coke, unicum in Italia nella produzione di coke, dev’essere considerata assieme a queste due realtà, con cui va a comporre la cosiddetta 'filiera delle rinfuse'. Come Regione, provvederemo a sollecitare (...per la terza volta) i competenti ministeri per un urgente confronto a Roma".