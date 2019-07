L'ENPA Savona: "Oggi si celebra la giornata nazionale anti-abbandono"

Nonostante le persone siano ancora restie a rivolgersi alle autorità di polizia, negli ultimi anni i procedimenti giudiziari per i reati contro gli animali sono comunque in crescita. Nel 2018, solo per citare quelli in cui è coinvolta Enpa,, tramite il proprio ufficio legale, è stata ammessa parte civile in 30 processi (100 se si considerano quelli degli anni precedenti ancora pendenti), ha partecipato a ben 89 udienze e presentato più di 200 atti tra denunce, esposti e diffide anti-uccisioni. Tra i successi legali di Enpa, la condanna (in primo grado) a complessivi 3 anni e 8 mesi per tre trafficanti slovacchi; la condanna (primo grado) a 7mila euro di multa per un giovane di Montesilvano (Pescara) che aveva seviziato il cane della compagna; il patteggiamento di 22 mesi per un uomo di Budoni che aveva ucciso una gattina a colpi di carabina.