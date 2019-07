Rapallo dall'alto: dal Sky Bar Level8ight un panorama mozzafiato sulla cittadina e sul meraviglioso Golfo del Tigullio

A Rapallo, se non sai dove andare per avere una splendida prospettiva della città dall’alto e magari goderti un aperitivo con una vista fantastica, al Best Western Tigullio Royal c'è lo Sky Bar Level8ight. Situato all’ottavo piano dell'hotel, il bar offre una vista a 360 gradi sul meraviglioso e unico scenario del Golfo del Tigullio. Qui potrai degustare ottimi cocktail preparati da un Bartender preparato e deliziose specialità liguri col sottofondo musicale che completa l’atmosfera magica.

Lo Sky Bar è un punto di ritrovo speciale dove organizzare eventi che combinano fashion, tendenze di bellezza e lifestyle, party eleganti, ricevimenti di lavoro o più semplicemente dove incontrarsi con gli amici per un happy hour esclusivo.