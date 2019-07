Dal Palio al "Jova"... Che luglio, ad Albenga!

L’estate ormai è iniziata e ad Albenga il mese di luglio riserva, come sempre, eventi da non perdere.

Il prossimo sarà giovedì 11 luglio con la “Cena in bianco” a cura dell’Associazione Vecchia Albenga che devolverà il ricavato a beneficio della Croce Bianca. Durante questo evento gli amministratori, sia i riconfermati che i neoeletti, vestiranno i panni di “camerieri” servendo i cittadini che parteciperanno all’evento che, lo ricordiamo, si terrà in Piazza San Michele a partire dalle ore 20.30.

Da giovedì 18 a domenica 21 torna l’attesissimo Palio Storico di Albenga arrivato alla sua X edizione. Il grande spettacolo medioevale che coinvolge tutto il centro storico e attira ogni anno migliaia di persone.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Molte le novità, sia nei giochi sia nelle taverne. Il programma, che viene realizzato dall’Associazione in collaborazione con il Comune, si articola in diverse fasi e allocazioni per contribuire ad animare tutto il Centro Storico.”

In campagna elettorale qualcuno ha ipotizzato che Riccardo Tomatis se fosse diventato sindaco non si sarebbe vestito da podestà, ma sarà così? Ironicamente risponde il primo cittadino: “Mi vestirò da Podestà, purtroppo per chi mi vedrà, magari ma la tradizione sarà rispettata” sorride.

Il “Luglio Ingauno” sarà inoltre caratterizzato dal “Jova Beach Party” che si terrà il prossimo 27 luglio a partire dalle ore 16,00 presso la spiaggia fronte Isola in zona Foce.

Sarà molto più che un concerto, ma una vera e propria “megafesta” con giochi in spiaggia, attività, workshop, incontri e, naturalmente, tanta musica.

Il Comune di Albenga si sta organizzando al meglio per supportare l’organizzazione (Agenzia Trident) di questo importante evento che porterà migliaia persone in città.

E su questo sottolinea Tomatis: “Albenga si sta preparando in maniera coinvolgente al Jova Beach che è l’evento più grosso che la città abbia mai ospitato. Sicuramente è un evento complicato per la macchina organizzativa, ma il divertimento c’è se c’è la sicurezza e questo è il mio più grande auspicio e per questo ci stiamo impegnando”.