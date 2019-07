La coppia Patrucco - Sala si aggiudica il Palio di San Pietro a Varazze

Domenica 30 Giugno, nel meraviglioso mare di Varazze, in località "forzieri di terra", si è svolto il "Palio di San Pietro 2019", manifestazione ludico amatoriale di pesca ricreativa al bolentino, organizzato dall’Associazione Pesca Sportiva Varazze.

13 le barche partecipanti, con 25 dei migliori pescatori presenti in quel di Varazze e Celle Ligure. Bel tempo e discrete catture.

Alla fine ha prevalso lo squadrone di Varazze con 18909 punti, secondi gli amici di Celle Ligure con 18741 punti.

Nella classifica a coppie primo posto per Patrucco - Sala con 6555 punti, secondi Lusso - Gabriele con 6456 punti e terzi Perata - Cerruti con 5735 punti.

classifica generale: 1° Patrucco - Sala p. 6555, 2° Lusso - Gabriele p. 6456, 3° Perata - Cerruti p. 5735, 4° Mordeglia T. - Biato A. p. 5501, 5° Gianatti G. - De Luigi A. p. 5189, 6° Miccolis L. - Firpo L. p. 4761, 7° Giordano F. - Fazio G. p. 4670, 8° Agostini M. - Giordano S. p. 4649, 9° Caracausa N. - Mariani R. p. 4038, 10° Ratti W. - Rovida F. p. 3864, 11° Barbetta C. - Fiori F. p. 3248, 12° Uguccioni C. - Pero F. p. 3019, 13° Scamporrino S. p. 1674.

Il prossimo appuntamento è fissato per Sabato 13 Luglio con la “Pesca in amicizia, ricordando l’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello”. Manifestazione aperta a tutti, soci e simpatizzanti, purché muniti di imbarcazione ed attrezzature per la pesca al bolentino.