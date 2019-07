InfoMeteo: in provincia di Savona una settimana di cielo nuvoloso e occasionali rovesci

Va a concludersi una domenica caratterizzata da tempo instabile, con occasionali rovesci nella mattinata e nel tardo pomeriggio in varie zone della provincia di Savona.

E per la settimana che inizia, che tempo farà? Si sa che è sempre meglio non addentrarsi in previsioni oltre i cinque giorni di distanza, ma per quanto riguarda i primi giorni della prossima settimana il clima continuerà a essere "ballerino".

Stando al sito www.meteorivieraligure.it la giornata di lunedì 8 luglio avrà improvvisi rannuvolamenti e altrettanto improvvise schiarite, ma non dovrebbero verificarsi precipitazioni.

Più "problematica" la giornata di martedì, con possibilità di piogge, ma leggere, in serata e nella notte.

Quest'alternanza di nubi, schiarite e fini piogge dovrebbe trascinarsi fino a venerdì prossimo.

Temperature stabili, con minime attorno ai 26° e picchi tra 30° e 32°, con l'aggravante della maggior percezione del caldo data dall'umidità. Una lieve flessione delle temperature si potrebbe registrare da martedì sera in poi.

La Liguria è comunque in una situazione molto più tranquilla rispetto a diverse regioni italiane (soprattutto Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Marche), dove in diverse province è stato emanato lo stato di allerta meteo per violente grandinate, con chicchi di proporzioni anomale.