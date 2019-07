Giunge al suo gran finale anche questa edizione del "Meeting delle 500" di Garlenda

Dopo la sfilata di Venerdì sera davanti al Muretto, la firma per la piastrella, all'indomani, sabato 6, talk show al parco Villafranca di Garlenda. E' arrivata anche dal Milanese una bellissima 500 limousine elegantemente allestita. In serata show con pubblico numerosissimo, premiazione ai partecipanti irlandesi e poi appuntamento stamane all'Ippodromo di Villanova, dove tutte le vetture partecipanti hanno dato mostra di sé. Tanti gli stranieri.

Oltre agli irlandesi un nutrito gruppo di olandesi in maglia arancione. Il Club 500 olandese, fondato nel 1980, fu musa ispiratrice per crearne uno a livello internazionale partendo da Albenga: questo a seguito di un casuale incontro in Olanda dell'allora sindaco Domenico Romano con i fans della 500 olandesi. E poi francesi, giapponesi, ecc.

Il 36.mo Meeting si è concluso con il giro dell'Ippodromo di tutte le 500. Ha presentato tutta la kermesse Marco Dottore. Tra gli ospiti d'onore, la fanfara di Melzo dei Bersaglieri e la Polstrada presente con una bellissima Lamborghini. Un drone, dall'alto, ha immortalato il n. 35 composto dalle stresse vetture 500 a ricordo di questo evento (36.mo dalla ideazione e 35.mo dalla fondazione del Club).