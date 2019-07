Regalatevi un week-end di ottimo vino e paesaggi affascinanti: al via “I nidi di Vinchio Vaglio Serra”

La Cantina Vinchio Vaglio di Serra ha alle spalle una tradizione sessantennale nella produzione di vini, tanto da essere diventata, a pieno titolo, una eccellenza del territorio astigiano. Per festeggiare i suoi primi 60 anni la celebre cantina ha creato un evento speciale dedicato agli amanti del buon vino ma anche delle colline e del territorio, dove vengono prodotti la Barbera e i più noti vini piemontesi.

Nel prossimo weekend, ovvero sabato 13 e domenica 14 luglio, prenderà il via il percorso “I nidi di Vinchio Vaglio Serra”: un sentiero eno-gastronomico dedicato alla Barbera d’Asti Docg Superiore Sei Vigne Insynthesis, di cui si potranno degustare le prime 6 annate prodotte, partendo dal 2001. Un vero e proprio viaggio nel tempo per degustare la grande longevità di questo vino.

Il viaggio non sarà solo una degustazione dei vini, ma anche del loro paesaggio: durante lo speciale weekend gli ospiti potranno visitare la cantina e le colline che la circondano, assaporando non solo l’ampia gamma dei vini prodotti ma anche delle specialità culinarie realizzate per l’occasione.

Agevolmente percorribile a piedi il percorso “ I nidi” presenta lungo il percorso alcuni punti sosta con area pic nic da cui si potrà ammirare l'affascinante vista sui vigneti de zona e sulle alture dove sorgono i centri abitati di Vinchio e Vaglio Serra.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito della Cantina di Vinchio-Vaglio Serra. La Cantina si trova in Regione San Pancrazio, 114040 Vinchio (AT) Piemonte, telefono 0141 950903 - 349 8773435- 348 6496061