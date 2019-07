Politiche sociali, Volpi e Salvatore (M5S): "Immobilismo della gestione Toti si traduce in aumento disoccupazione in Liguria"

"Nel 2016, come M5S in Regione Liguria, avevamo presentato una proposta di legge per introdurre il reddito di cittadinanza, proponendolo inizialmente come sperimentazione, per i cittadini il cui reddito era ed è sotto la soglia di povertà relativa. Abbiamo cercato anche le coperture: servivano 27 milioni di euro. Ovviamente la nostra proposta venne bocciata. Eppure, quella stessa cifra, la Giunta Toti l'ha trovata eccome... ma non per politiche sociali, bensì per destinarla all'acquisto del palazzo-reggia della Regione in piazza De Ferrari.

Lo fece con una procedura di indebitamento che, si sa, ricadrà sulle spalle dei liguri, mentre ricorrere all'indebitamento per una misura come il reddito di cittadinanza, che oltre a risollevare le persone in difficoltà rimette immediatamente in circolo il denaro così investito, nell'economia reale del territorio, non è neanche lontanamente paragonabile con l'investimento in un immobile superfluo. Ne va da sé che riteniamo che quell'acquisto non fosse assolutamente necessario infatti l'Ente ha già spazi più che sufficienti in via Fieschi, e riteniamo che Toti avrebbe potuto risparmiare quei soldi destinandoli alle fasce più bisognose e a iniziative di utilità pubblica - ha dichiarato la capogruppo regionale Alice Salvatore -. Ora che Toti è già in piena campagna elettorale e ed è impegnato a lanciare il suo movimento politico, apprendiamo che fra i suoi cavalli di battaglia vi è la 'demolizione' del reddito di cittadinanza. Queste politiche e queste dichiarazioni irresponsabili, unite ai dati drammatici sull'occupazione in Liguria la dicono lunga sulla mancanza di visione della Giunta Toti".