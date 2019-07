Ata, un bando per la manutenzione del verde pubblico a Savona

Ata Spa ha dato avvio alla procedura di gara, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde sul territorio del comune di Savona per la durata di cinque mesi – dal 01 agosto al 31 dicembre 2019.

La procedura è riservata alle cooperative sociali di tipo B e prevede la clausola sociale di assorbimento del personale, attualmente impegnato nel servizio, per favorire la stabilità occupazionale.

L’avviso di indizione della gara è visionabile sul sito internet di ATA S.p.a. sezione avvisi/bandi in corso, l’intenzione di ATA S.p.a. è quella di dare massima evidenza della procedura in corso al fine di favorire un’ampia partecipazione.

Il termine per presentare offerta è stabilito alle ore 12 del 22 luglio 2019.