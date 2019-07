Bormida: messa in sicurezza per la strada del Rio Farina-località Piantata

Il Comune di Bormida mette in sicurezza un tratto della strada del Rio Farina-località Piantata. La giunta comunale guidata dal sindaco Daniele Galliano ha deliberato il progetto definitivo/esecutivo.

Tale strada, danneggiata dall'alluvione del novembre 2016 (le piogge intense avevano aggravato la situazione già precaria del tratto della strada), rappresenta in particolare l'unico accesso ad alcuni serbatoi di accumulo idrico e di conseguenza ad un lungo tratto di condotte di adduzione per la distribuzione dell'acqua in vaste zone del paese, oltre che dare accesso anche ad alcuni nuclei sparsi residenziali.

L'intervento di messa in sicurezza, sarà finanziato in toto con il contributo della Regione Liguria pari a 80.109,25 euro.