"Da Siracusa a Varazze": la nuova sigla di Deejay Chiama Estate parla savonese

Varazze al centro della sigla del programma di punta di Radio Deejay?

Tutto vero, da questa mattina, è iniziata la stagione estiva di "Deejay Chiama Estate" format estivo della radio milanese, condotto solitamente dalla coppia fissa Linus e Nicola Savino che però per due settimane, dalle 10.00 alle 13.00, vedrà sostituito il direttore artistico da Fabrizio Lavoro in arte Nikki, storico speaker del programma Tropical Pizza.

"Da Siracusa a Varazze" così canta proprio Nikki nella sigla d'apertura modificando leggermente l'originale. Un lungo viaggio di ascolto della radio che fa tappa proprio per il comune del levante savonese e che ha già colto il gradimento di numerosi varazzini: proprio in mattinata, infatti, sono stati diversi i messaggi inviati al programma dagli abitanti della città entusiasti per l'inserimento di un pezzo di Liguria nella sigla di uno dei programmi più amati del mondo radiofonico.