Radio Onda Ligure 101: Piotta presenta il suo nuovo singolo "Maledetti quegli Anni '90"

Oggi pomeriggio Piotta presenta il suo nuovo singolo “Maledetti quegli Anni '90” su Radio Onda Ligure 101. Un’intervista al rapper e produttore romano per parlare di quello che è forse il capitolo più emotivo del nuovo disco “Interno 7” un concept album sul tempo, nel ricordo del padre recentemente scomparso.

Il singolo è disponibile in radio e su Spotify in una versione remix prodotta da Matteo Swan (Clementino, ENzo DONG, Mudimbi, ToDieFor, etc.), caratterizzata da quelle sonorità graffiti pop che si sposano perfettamente con il testo.

Intanto prosegue "Interno 7 Summer Tour" con nuove date in continuo aggiornamento

Sarà possibile ascoltare la diretta anche in streaming su www.ondaligure.it