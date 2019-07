Festa dei Colori di Alassio: giuria super social con iPantellas e Julia Elle

Quella dell’11 luglio sarà la settima edizione ma le premesse perché sia quella di una sostanziale svolta ci sono tutte. La Festa dei Colori negli anni si è segnalata per la straordinaria capacità di coinvolgere alassini e non, per la gioia che l’idea stessa di un fiume colorato che attraversa la città trasmette al solo pensiero. Un successo, da subito, sempre.

“Ma anche qualcosa su cui investire in termini di programmazione e risorse – spiega Massimo Parodi, Presidente del Consiglio Comunale con delega alle Manifestazioni, che all’indomani dell’ultima edizione ha avviato un confronto serrato con l’organizzazione e i protagonisti, i rappresentanti dei sette colori – Abbiamo valutato pregi e difetti del format e abbiamo cercato di trasformare un evento che nasceva e moriva in pochi giorni, in qualcosa che vivesse tutto l’anno, con eventi di avvicinamento o dettagli nella promozione della città e del suo calendario che richiamassero a quella che sicuramente è la festa clou dell’estate alassina”.

E’ nato così il Color Show ad aprile, ma anche piccoli significativi dettagli che hanno aggiunto – è il caso di dirlo – colore alla programmazione alassina.

La prima novità, sicuramente la presenza di Fila Spa, che con il marchio Giotto sarà il main sponsor dell’evento. Del resto una festa che ha nel colore il suo dna non poteva che stuzzicare l’attenzione di un’azienda che da sempre ha creduto nel mondo del colore e dell’espressione creativa. Per questo, al fine di diventare il Gruppo internazionale di riferimento del settore, ha realizzato una gamma di prodotti e marchi sempre più ricca e innovativa attraverso un attento confronto con tutti i propri stakeholder, dal fornitore ai dipendenti, dal distributore al cliente finale.

Grazie al loro contributo e alla fornitura dei prodotti Giotto è stato possibile avviare anche laboratori a tema per i più piccoli durante lo svolgimento degli eventi collaterali che hanno preceduto la festa.Oltre ai prodotti Giotto i piccoli artisti hanno ricevuto prelibatezze Noberasco che ancora una volta non ha voluto far mancare la propria presenza sul territorio negli eventi di maggior rilievo.

Con la Festa Country di lunedì sera in Via Diaz, (lato mare) dei Rossi e degli Arancioni si sono conclusi gli eventi di presentazione dei sette colori pronti in attesa del gran giorno: giovedì 11 luglio, quando prenderà il via la settima edizione della Festa dei Colori.

Dopo il “Tiro alla fune” dei Verdi, la “Festa Viola” ovviamente dei Viola, e quella Gialla, neanche a dirlo dei Gialli, le “Frittelle di mele” dei bianchi e la Festa Country dei Rossi e degli Arancioni i gruppi sono pronti al via.

Ecco i temi prescelti: Bianchi: Il Borgo dei Balocchi; Viola: Video Games; Blu: Classici Disney; Verdi: Olimpiadi; Gialli: Api & Fiori; Arancioni: Voglio andare a vivere in campagna; Rossi: Rosso Natale.

L'appuntamento in Piazza Paccini alle 20,30 per il ritrovo dei gruppi. Ad animare la partenza della sfilata - prevista per le 21,15 ca - troveremo l'inarrestabile Marco Dottore (Eccoci Eventi) sostenuto dalla selezione musicale di Rudy Mas.

Sul palco ci sarà anche la Giuria Artistica, quella chiamata a scegliere la maschera più bella, new entry nel novero dei premi della manifestazione. Sarà composta dall'artista Susanna Lanati, dalla vetrinista Luisa Pogliano, dall'interior designer Alessandra Braida e dal fotografo Marco Zanardi.

A dare il via anche iPantellas, al secolo Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo, il duo comico, musicale che impazza su youtube con esilaranti video-parodie.

Da Piazza Paccini il fiume colorato muoverà verso Piazza Partigiani lungo la Via Dante: un nuovo percorso, forse poco più corto del precedente e impattante sul traffico, ma meno a “rischio” di deviazioni e di maggior effetto consentendo un maggiore controllo dei gruppi, agio nello spostamento dei carri e al pubblico di assistere alla sfilata da entrambe i lati.

​Striscioni, bandiere, decorazioni impreziosiranno il percorso e l’arredo cittadino in un’autentica esplosione di colore.

"Sarà sicuramente impegnativa la rimozione dei veicoli lungo la Via Dante – conferma il Comandante della Polizia Municipale, Francesco Parrella – ma ritengo che la soluzione sia preferibile alla precedente sotto il profilo dell’ordine pubblico e della godibilità dell’evento”.

La Giuria Qualificata sarà posizionata sulle terrazze del Caffè Roma, postazione presidiata da Marco Mesiano e dal dj Enzo Antinoro.

“In pieno stile Gran Cagnara abbiamo voluto posizionare la giuria sui terrazzini del Caffè Roma – spiega ancora Massimo Parodi – avranno la possibilità di godere da un punto di vista privilegiato sulla sfilata”

Ne faranno parte: iPantellas, Julia Elle, Massimo Candela Ad del Gruppo Fila, main sponsor dell'evento, Marina Noberasco e Piercarlo Scajola.

“Abbiamo voluto rendere l’iniziativa virale – aggiunge Parodi - e per questo ci siamo rivolti ad autentici protagonisti della rete come i Pantellas, che h

Cinque i premi in palio: quello alla Migliore Attività Commerciale Colorata decretata dalla speciale giuria composta da un rappresentante del Consorzio Un Mare di Shopping, uno dell’Associazione Bagni Marini e uno dell’Associazione Albergatori; al Miglior Allestimento del Borgo ​conferito dalla giuria composta da un rappresentante per ogni colore.​

La giuria qualificata, sarà invece chiamata invece a votare il miglior carro e il miglior gruppo sulla base di quattro i criteri: capacità di coinvolgimento, costumi, attinenza al tema ed esibizione artistica.

Arrivo in Piazza Partigiani per il gran finale della serata e la premiazione. Sul palco Rinaldo Agostini accompagnato dalla selezione musicale di dj Fabietto Cataneo.​